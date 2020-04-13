اللواء بن بريك يصدر قراراً بتشكيل لجنة استلام وتسليم لممتلكات القيادة المحلية لمحافظة أرخبيل سقطرى

عدن٢٤- متابعاتأصدر اللواء الركن احمد سعيد بن بريك القائم بإعمال رئيس المجلس الانتقالي رئيس الجمعية الوطنية قراراً بتشكيل لجنة استلام وتسليم ممتلكات القيادة المحلية لمحافظة أرخبيل سقطرى بناءاً على التكليف رقم (5) الصادر عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والمتضمن تكليف الاخ/ ناظم مبارك بن قبلان بمهام رئيس القيادة المحلية بالمحافظة بدلاً عن الاخ / يحيى مبارك.وتكونت اللجنة برئاسة الشيخ/ رأفت علي ابراهيم عضو الجمعية الوطنية وعضوية الاخوين سعيد عمر محمد عضو الجمعية الوطنية وعبدالله احمد حمود عضو الهيئة الادارية بالقيادة المحلية بالمحافظة .ونص القرار على ان ترفع اللجنة نتائج الاستلام والتسليم خلال مده اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ تشكيل اللجنة .