عدن 24

اللواء بن بريك يكشف عن تعهد للاشقاء في المملكة بتأمين مليون طن من المستقات النفطية لكهرباء #عدن منحة من الملك سلمان

7 مايو، 2020
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عدن24- رعد الريميكشف رئيس الإدارة الذاتية ورئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد سعيد بن بريك عن منحة سعودية لوقود الكهرباء لعدن والمحافظات الجنوبية تغطي هذه المنحة احتياج الكهرباء للمحافظات الجنوبية مدة عام.جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبن بريك عبر اذاعة هنا عدن ضمن برنامج خط ساخن وقال فيه اللواء بن بريك تلقينا وعد من الأخوة في التحالف بانه وخلال الايام القادمة سيزود مركز الملك سلمان المحافظات الجنوبية بكمية وقود لمدة عام وهي منحة من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز.واضاف ان الوقود عبارة عن مليون طن من الديزل بالإضافة لاربع مائه وستين الف طن من المازوت ووعدنا انه خلال اسبوعين سوف تتدفق هذه الكميات لمحطات الكهرباء.ولفت انه لا عذر امام محطات الكهرباء وخاصة تجاه توفر هذه الكمية الا العمل على توفير الخدمة للمواطن.وشدد على الدور الذي ستقوم به الفرق الرقابية الجنوبية بعد اقرار اللائحة الخاصة بالرقابة والتفتيش لنكون بذلك جهازا رقابيا يمثل اعضاء الجمعية الوطنية بالاضافة لللجان النقابية من المرافق على كل مرافق الدولة.ونوه الى الجهود التي تبذل من قبل الادارة الذاتية مع البنك المركزي لمتابعة قضية المرتبات.

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