اللواء بن بريك يلتقي أعضاء قيادة مجلس الحراك الثوري تصحيح المسار بالعاصمة عدن

استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية ، رئيس لجنة الحوار الجنوبي-الجنوبي، اليوم في مقر الجمعية ، قيادة مجلس الحراك الثوري تصحيح المسار بالعاصمة عدن برئاسة الأخت ليلى الكثيري .

وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الجنوبية وتطوراتها، والأحداث السياسية وخاصة فيما يتعلق باتفاق الرياض والقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية المنعقدة خلال الفترة 13- 15 يناير الجاري وأهمية تطبيقها والعمل على تنفيذها .

واستعرض اللقاء مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا في لجنة الحوار الجنوبي وبين مجلس الحراك الثوري تصحيح المسار و النجاحات التي حققها الحوار الجنوبي في التوافق على توحيد الخطاب السياسي والأهداف، بغية الوصول إلى ميثاق شرف جنوبي والذي سيكون محور للحوار في الفترة الثانية من المرحلة الثانية .

من جانبها عبّرت رئيس مجلس الحراك الثوري تصحيح المسار الأخت ليلى الكثيري عن تأييدها ومباركتها للقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية، التي أكدت على حق الشعب الجنوبي في إدارة شؤون حياته ومحاربة الفساد وأشادت الكثيري بالجهود المبذولة من قبل الجمعية الوطنية للتحضير والترتيب لانعقادها والتي أدت إلى نجاحها .

وفي ختام اللقاء الذي ضم الإخوة كمال صلاح الديني نائب رئيس فرع الحراك الثوري بالعاصمة عدن، وأحمد سالم باعامر، عضو المجلس التنفيذي، تم التأكيد على أهمية توسيع مجالات التنسيق في اللقاءات والتعاون المشترك بين المجلس الانتقالي والحراك الثوري تصحيح المسار بحيث يصب فحواها في مجرى النضال من أجل استعادة الجنوب.