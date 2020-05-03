اللواء “بن بريك” يلتقي موردي المشتقات النفطية ومالكي محطات الطاقة المشتراة ويؤكد لارجعة عن قرار الإدارة الذاتية للجنوب

عدن ( المندب نيوز ) خاص

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الأحد، بموردي المشتقات النفطية ومالكي محطات الطاقة المشتراة في العاصمة عدن كل حده.

وفي اللقائين الذين حضرهما الدكتور عبدالسلام حميد، مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الاقتصادية، رئيس اللجنة الاقتصادية في الإدارة الذاتية، أكد اللواء بن بريك أن لا رجعة عن بيان المجلس الانتقالي بشأن الإدارة الذاتية للجنوب، موضحاً الظروف التي دفعت المجلس الى اتخاذ هذا القرار، عقب الأوضاع الكارثية التي حلّت بالعاصمة عدن على وجه الخصوص وبالجنوب بشكل عام، وتخلي الحكومة عن دورها ومهامها، مشيراً في هذا الشأن إلى أن الإدارة الذاتية للجنوب وجدت لتبقى و أن المجلس لن يتخلى عن شعبه وسيكون إلى جانبه في السراء والضراء .

وأكد اللواء بن بريك أن الواجب يفرض على الجميع و بالأخص رجال المال و الأعمال تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه شعبهم للارتقاء وللنهوض بالبنية التحتية للعاصمة عدن ولبقية المحافظات وتوفير الحياة الكريمة للمواطن في الجنوب.

وأبدى رئيس الإدارة الذاتية للجنوب في ختام كلمته، حرص المجلس الانتقالي على تسهيل عمل التجار و تذليل الصعوبات التي تعترض عملهم .

و في اللقاء تم التوصل مع موردي المشتقات النفطية وكذا مالكي محطات الطاقة المشتراة إلى تفاهمات سيلحظ الشارع نتائجها الإيجابية على حياة المواطن خلال الفترة القريبة القادمة .