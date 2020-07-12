4 مايو

اللواء بن بريك يُعزي العميد علي سالم عبدالله صالح العاقل في وفاة عمه

12 يوليو، 2020
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مجتمع

السبت – 11 يوليه 2020 – الساعة 10:30 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، برقية عزاء ومواساة إلى العميد علي سالم عبدالله صالح العاقل، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله عمه الشيخ العميد ركن مهدي منصور صالح العاقل.
وعبّر رئيس الجمعية الوطنية، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته للعميد علي سالم العاقل وأفراد أسرته وأسرة آل العاقل كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم..
وابتهل اللواء بن بريك، في ختام برقيته إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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