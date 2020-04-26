اللواء ١٧ مشاة بخرز يكشف حقيقة سقوطه بيد الحزام الامني

بيان صادر عن التوجيه المعنوي للواء 17 مشاه خرز

قال تعالى:

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.(٦)

صدق الله العظيم .

سورة الحجرات.

في الوقت الذي نحن بحاجة إلى سد الثغرات وتوحيد الصف والجهود لمواجهة العدوا الحوثي ومليشياته وفي إطار رأية الشرعية الدستورية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن/ عبدربه منصور هادي وتحت رعاية وتوجيه ودعم قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لبتر المشروع الإيراني في المنطقة في إطار الجهود والمشروع العربي .

فوجئنا عند صباح يومنا هذا الأحد الموافق 26/4/2020 بمجاميع مسلحة تتبع الحزام الأمني للصبيحة حاولت التمركز حول المناطق القريبة من معسكر الخطابية التابع للواء 17 مشاه خرز لولا حنكة وكفاءة قيادة وضباط وأفراد اللواء المرابطين في المعسكر في التعامل معهم لأثبتت ماتناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي عبر الأبواق.

إذ نعبّر عن إستغرابنا الشديد لمثل هذه التصرفات الصبيانية الطائشة التي تدل على عدم روح المسؤولية وكفاءة من يقوم بتلك التصرفات والتي تخدم الحوثي في الوقت الذي قواتنا في جبهة حيفان وغيرها من الجبهات ضد المليشيات الحوثي إيرانية الانقلابية.

إن تعرضنا لمثل هذه التصرفات الغير مسؤولة وتخدم الحوثي وتفكك النسيج الاجتماعي في الوقت الذي مازلنا فيه نعض على النواجد من الأخطاء التي حصلت وتحصل هُنا وهُناك لا سيما ونحن في وضع يتطلب منّا جميعاً إلى تظافر الجهود ولملمة الصفوف والتوجه نحو هدف واحد المتمثل في دحر المليشيات الانقلابية الحوثي إيرانية.

وعلى كل ما سبق ذكره نؤكد على التالي:

1- ننفي نفياً قاطعاً ماتناقلته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي عن سقوط معسكر الخطابية التابع للواء 17 مشاه خرز على يد تلك المجاميع التي تتبع الحزام الأمني للصبيحة.. كما نطمئن الجميع إن قيادة اللواء 17 مشاه خرز وقيادة وضباط وأفراد الكتيبة الأولى والكتيبة الثانية متواجدة في المعسكر.

2- نحذر أي مجاميع أو أي قوّة تحاول الإقتراب أو المساس بمعسكرات اللواء 17 مشاه خرز.

3- إن من يحاول الإدعاء بأي توجيهات خارج توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن/ عبدربه منصور هادي فهي غير قانونية وغير مسؤولة.

4- تثمن قيادة وضباط وأفراد اللواء 17 مشاه خرز جهود الجميع لرأب الصدع الداخلي والالتفاف حول الاصطفاف الوطني لمواجهة مليشيات الحوثي إيرانية والعمل بروح المسؤولية والفريق الواحد حتى نحقق لشعبنا مايصبوا إليه.

5- نحيي جهود ودعم قيادة التحالف العربي في حل المشكلات والإختلالات التي تحصل بين الحين والآخر مثمين دعمهم في توحيد الجهود ورص الصف لمواجهة المليشيات الحوثية.

6- ندعوا وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي إلى تحرّي المصداقية وإستسقاء ونقل المعلومات من مصادرها .

*صادر عن التوجيه المعنوي للواء 17 مشاه خرز.*