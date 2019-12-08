اللون “البرتقالي” يتوشح ملفات حساب التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفض الائتلاف الاخواني بحضرموت

المكلا (المندب نيوز) خاص

عبر أبناء حضرموت عن رفضهم لائتلاف جماعة الاخوان في المحافظة، بطريقة جديدة، وهي وضع اللون “البرتقالي” على الصور الشخصية للحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي طريقة وضع اللون، عقب إطلاق هاشتاج يحمل #حضرموت_ترفض_الائتلاف والذي حضي بتفاعل كبير من حضرموت وخارجها رفضاً لأي نشاط يقوم بها ما يسمى الائتلاف الوطني الجنوبي بمدينة سيئون أكبر من وادي حضرموت.

الجدير ذكره ان مدينة سيئون شهدت فوضى صباح السبت، وتمكن النشطاء من عرقلة اقامة الفعالية التي ينوي الائتلاف اقامتها رغم الاجراءات الامنية التعسفية ضد المدنيين هناك بتورط قيادة السلطة المحلية التي تقف امام خيارات المواطن.