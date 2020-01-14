المؤتمر الوطني لشعب الجنوب يوضح دوره ومواقفه لمكتب المبعوث الدولي بعدن

التقى صباح يوم الاثنين الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٠ م اعضاء المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بالسيد مروان علي مدير مكتب المبعوث الدولي بالعاصمة عدن.

وفي بداية اللقاء نقل مدير مكتب رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الأخ حسين أحمد صعدة تحيات رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب المناضل محمد علي أحمد للمبعوث الدولي وجهوده الخاصة والعامة.

وخلال اللقاء أكد الجميع على أهمية تواجد طرف جنوبي يحمل الأهداف والثوابت الوطنية للحراك الجنوبي السلمي في المفاوضات السياسية القادمة.

وتناول اللقاء الذي جرى بمقر المبعوث بعدن موضوع الحوار الجنوبي جنوبي وموقف المؤتمر الوطني لشعب الجنوب منه وكذا المستجدات الراهنة بصورة عامة ومنها الأحداث الأخيرة الطارئة في المشهد السياسي العام.

وقد استعرض اعضاء المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الحلول اللازمة بشأن الحوار الجنوبي وإمكانية إشراف مكتب المبعوث الدولي على حوار مباشر بين المكونات الجنوبية على طاولة مستديرة وتيسير أعمال الحوار للتوافق و للملمة الصف الجنوبي للخروج برؤية مشتركة واحدة ووفد مشترك يمثل الجنوبيين كمرجعية في المفاوضات المفترضة القادمة وذلك تجنباً للحوارات الشكلية الاستثنائية.

هذا وقد وضح المؤتمر الوطني لشعب الجنوب على قناعته وانفتاحه على مبدأ الحوار الجدي الواضح الذي يتيح لكل المكونات المشاركة لتقديم رؤيتها دون وصاية أحد طالما وهدف الجميع واحد وهو استعادة الجنوب وفق أي آلية لأي مكون جنوبي يحمل الأهداف والثوابت الوطنية للحراك الجنوبي السلمي كما من حق أي مكون الاحتفاظ بمشروعه السياسي.

واستعرض اللقاء كيفية تم اقصاء وتهميش الجنوبيين في العمليات السياسية السابقة والاستفادة من الاخطاء السابقة وسد كافة الثغرات التي أدت إلى ذلك أثناء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصنعاء.

كما تطرق أعضاء المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بطرح العديد من الملاحظات لمدير مكتب المبعوث الدولي بشأن الوضع الدولي ووقوفه مع القضية الجنوبية.

ودعا المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الاخ مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة بتقديم مبادرة لعقد مؤتمر جامع لكل الجنوبيين ينبثق عنه مرجعية جنوبية تمثل الجنوب بأي مفاوضات سياسية بعدها عقد مؤتمر جنوبي شمالي ليعكس ما توقف عليه مؤتمر الحوار بصنعاء.

حضر اللقاء من جانب المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الأخوة: صديق علي سليم العزيبي عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب وعلي مساعد الشعيبي عضو هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب ونبيل محمد أحمد العبد المسؤول الشبابي لمحافظة عدن بالمؤتمر الوطني لشعب الجنوب وعهد مسعود عوض المسؤول الشبابي محافظة لحج وحسين أحمد صعدة المنسق العام ومدير مكتب هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وسامر عبده راجح عضو المؤتمر الوطني لشعب الجنوب.