المؤتمر يدعو أنصاره للمشاركة في الهبة الشعبية الحاشدة جنوب اليمن (تفاصيل)

دعا الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع -رئيس مكتب المؤتمر بالوادي- القاضي أكرم نصيب العامري، المواطنين للمشاركة في فعاليات الهبة الشعبية بمدينة سيئون.

وقال العامري، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الهبة الشعبية عبرت عن آراء وتطلعات ابناء الشعب الحضرمي والاحتفال بها لإيصال رسالة واحدة بالاستمرار في المطالبة والدفاع عن حقوق المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الذكرى التي اجتمع عليها الحضارم بوحدتهم بمختلف توجهاتهم السياسية تهدف لإيصال صوت حضرموت محلياً ودولياً بأنها ذات سيادة وكيان واحد تتمتع بحقوق مختلفة.

وأعلن العامري لمندوبي ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة عن تدشين بدء الاحتفال الرسمي الذي يحتضنه وادي حضرموت ومهرجانها المركزي بمدينة سيئون عصر السبت القادم، بعد استكمال الترتيبات النهائية لفعاليات الاحتفال بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية.

وأوضح العامري، أن أهم ما تحقق من الهبة الحضرمية هو إعادة حضرموت لأهلها وكسر السائد عن أبناء حضرموت بأنهم يقبلون بالوصاية التي تمارس عليهم من قبل السلطات المركزية.

ويعد الحفل في وادي حضرموت الأول بمناسبة ذكرى الهبة الشعبية تتخلله أنشطة رياضية وثقافية وخيمة تراثية نسوية.