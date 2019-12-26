تحديث نت

المؤتمر يدعو أنصاره للمشاركة في الهبة الشعبية الحاشدة جنوب اليمن (تفاصيل)

26 ديسمبر، 2019
801

دعا الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع -رئيس مكتب المؤتمر بالوادي- القاضي أكرم نصيب العامري، المواطنين للمشاركة في فعاليات الهبة الشعبية بمدينة سيئون.

وقال العامري، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الهبة الشعبية عبرت عن آراء وتطلعات ابناء الشعب الحضرمي والاحتفال بها لإيصال رسالة واحدة بالاستمرار في المطالبة والدفاع عن حقوق المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الذكرى التي اجتمع عليها الحضارم بوحدتهم بمختلف توجهاتهم السياسية تهدف لإيصال صوت حضرموت محلياً ودولياً بأنها ذات سيادة وكيان واحد تتمتع بحقوق مختلفة.

وأعلن العامري لمندوبي ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة عن تدشين بدء الاحتفال الرسمي الذي يحتضنه وادي حضرموت ومهرجانها المركزي بمدينة سيئون عصر السبت القادم، بعد استكمال الترتيبات النهائية لفعاليات الاحتفال بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية.

وأوضح العامري، أن أهم ما تحقق من الهبة الحضرمية هو إعادة حضرموت لأهلها وكسر السائد عن أبناء حضرموت بأنهم يقبلون بالوصاية التي تمارس عليهم من قبل السلطات المركزية.

ويعد الحفل في وادي حضرموت الأول بمناسبة ذكرى الهبة الشعبية تتخلله أنشطة رياضية وثقافية وخيمة تراثية نسوية.

أخبار ذات صلة

الوسوم
أنصاره الحاشدة الشعبية المؤتمر الهبة اليمن تفاصيل جنوب في للمشاركة يدعو

إقرا أيضا

Photo of محكمة حوثية تحكم بالسجن 25 عاما على خمسة متهمين في قضية اتجار بالمخدرات بصعدة

محكمة حوثية تحكم بالسجن 25 عاما على خمسة متهمين في قضية اتجار بالمخدرات بصعدة

26 ديسمبر، 2019
Photo of من هو المدرس الذي عينه الميسري مديرا لمكافحة الإرهاب بتعز؟

من هو المدرس الذي عينه الميسري مديرا لمكافحة الإرهاب بتعز؟

26 ديسمبر، 2019
Photo of طقم حوثي يدهس مواطناً بمحافظة اب

طقم حوثي يدهس مواطناً بمحافظة اب

26 ديسمبر، 2019
Photo of تزامنا بقدوم 2020 قطاع الحزام الأمني بمدينة الخضراء يقوم بهذا العمل المجتمعي"

تزامنا بقدوم 2020 قطاع الحزام الأمني بمدينة الخضراء يقوم بهذا العمل المجتمعي"

26 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق