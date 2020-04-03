كريتر سكاي

المؤسسة الاقتصادية تصدر بلاغا هاما

3 أبريل، 2020
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المؤسسة الاقتصادية تصدر بلاغا هاما
كريتر سكاي/خاص:

اصدرت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بلاغا هاما جاء فيه؛
تعلن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بأنها هي المالكة الشرعية و القانونية لمستودعات الجلاء المؤجرة لشركة نانا الكائنة في مديرية المعلا امام نادي شمسان الرياضي وذلك بموجب عقد التمليك النهائي الصادر عن هيئة اراضي و عقارات الدولة عدن برقم ( 73 ) بتاريخ 2004 / 7 / 31 م وعلى وحدة جوار ( 126B ) وكذا بموجب أحكام قضائية نهائية و باتة و التي الغت ادعاءات الملكية على أجزاء من هذه المستودعات و المشمولة بأوامر تنفيذية لإلغاء عقد الملكية المدعي به. 
كما وتحذر المؤسسة الاقتصادية أي جهات او أي اشخاص من المساس بهذه المستودعات بأي نوع من أنواع التصرف سواء كان بيعاً او تنازلاً . . . . . . . الخ.

 و تحتفظ المؤسسة الاقتصادية بحقها القانوني في مقاضاة أي شخص أو جهة يمس ملكية هذه المستودعات و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة له . 

العميد / سامي صالح السعيدي مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية

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