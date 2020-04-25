المؤسسة الاقتصادية توزع مواد إيوائية وغذائية لـ1000 أسرة متضررة بعدن

ضمن إغاثة كارثة سيول الأمطار في عدن، دشنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدن، اليوم، توزيع مواد غذائية وايوائية لعدد ١٠٠٠ أسرة متضررة من السيول التي شهدتها مديريات المحافظة.

وأوضح نائب مدير عام المؤسسة العميد عبدالكريم صالح، ان عملية التوزيع تأتي لإغاثة الاسر المتضررة من كارثة سيول الامطار بمحافظة عدن.

مبيناً بان التوزيع يشمل مديريات خورمكسر والتواهي وكريتر والمعلا.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتكليف اللجنة المتخصصة بالكوارث التابعة لها بحصر شامل للاسر المتضررة لتوفير قاعدة بيانات لضمان تقديم المساعدات الإغاثية للمستحقين.