عدن تايم

المؤسسة الطبية الميدانية تنفي توزيع استمارات جديدة لمواطني حوطة لحج

16 يناير، 2020
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نفت المؤسسة الطبية الميدانية, توزيع استمارات استهداف جديدة في مديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج.

ورفعت المؤسسة مذكرة عبر مديريها التنفيذي د. مها عبد المجيد عبادي الى مدير عام الحوطة نفت فيه اعتماد اي حالات اضافية حالياً.

وحذرت المؤسسة الطبية من استخدام اي استمارات خاصة بالمؤسسة من قبل اشخاص لا يمثلونها ولا يعملون لديها، مشيرة انه في حال تم اعتماد حالات اضافية للمديرية فسيتم اشعار المجلس المحلي فيها.

بدوره مدير عام الحوطة خاطب العقال في الحارات بالإبلاغ عن اي شخص يقوم بالسمسرة وابتزاز المواطنين من خلال توزيع استمارات خاصة بالمؤسسة يتم تصويرها وتوزيعها في الحارات، ومن يثبت عليه ذلك سيتم احالته للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

محذراً من قيام اشخاص بانتحال صفة منظمة او مؤسسة او جمعية لغرض ابتزاز المواطنين وخداعهم والسمسرة باسمهم.

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استمارات الطبية المؤسسة الميدانية تنفي توزيع جديدة حوطة لحج لمواطني

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