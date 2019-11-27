عدن الغد

الماجستير بامتياز للباحث صلاح ناشر من جامعة عدن.

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 6 دقائق
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الماجستير بامتياز للباحث صلاح ناشر من جامعة عدن.

نال الباحث صلاح محمد ناشر عبادي صباح أمس الثلاثاء درجة الماجستير بامتياز من قسم الأحياء بكلية التربية جامعة عدن في رسالته العلمية الموسومة ب ” دراسة حصرية للحياة النباتية في منطقة زبيد مديرية الضالع محافظة الضالع” .
وشهدت قاعة سليمان العيسى بكلية التربية عدن صباح أمس المناقشة العلنية للرسالة العلمية حيث تمكن الباحث من خلالها إثبات جدارته في الدفاع عنها وسط إشادة لجنة المناقشة بالجهود الكبيرة التي بذلها في إعداد رسالته.
كما تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ مشارك د إسماعيل محمد المصنف رئيسا ومناقشا خارجيا جامعة إب والأستاذ مساعد د. أحمد محمد مقبل عضوا ومشرفا علميا جامعة عدن والأستاذ مساعد د.هناء عبدالرحمن صالح عضوا ومناقشا داخليا جامعة عدن.
هذا وحضر المناقشة جمع غفير من الباحثين وأساتذة جامعة عدن وزملاء وأقرباء الباحث.
 
* من مشتاق الشعيبي

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الماجستير بامتياز جامعة صلاح عدن للباحث من ناشر
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عدن الغد

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