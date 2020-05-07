المالية: تخصيص 5 مليار ريال لمواجهة كورونا

أكدت وزارة المالية انها نفذت التوجيهات الصادرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بصرف المبالغ الطارئة المخصصة لمواجهة وباء كورونا وإصدار التعاميم الخاصة بإعفاء الرسوم الجمركية والضريبية على المواد الطبية لمواجهة الوباء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، ان توجيهات من رئيس الوزراء صدرت باعتماد ميزانية تشغيلية طارئة وفورية لمركز الأمل الذي تم تخصيصه كمحجر صحي في العاصمة المؤقتة عدن لاستقبال حالات كورونا بمبلغ 60 مليون و400 ألف ريال يمني، وقد تم صرفها من وزير المالية، والتعزيز بها إلى البنك المركزي اليمني.. مشيرًا إلى انه ايضا تم صرف أكثر من مليار من المبالغ الطارئة التي اعتمدتها اللجنة العليا لمواجهة وباء جائحة كورونا، وأيضاً تخصيص مبلغ 5 مليار ريال، لمواجهة الجائحة وسيتم توزيعها بحسب احتياجات المحافظات.

وأشار البيان إلى ان وزارة المالية وبناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومقترح وزارة الصحة العامة والسكان أصدرت تعاميم إلى مدراء مكاتب الجمارك بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية للمواد الطبية لمواجهة كورونا.. لافتا إلى ان التعميم يشتمل قائمة بأسماء المواد الطبية المعفية والتي تعد ضمن المستلزمات الضرورية الوقائية والعلاجية لوباء كورونا.