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المالية ترفد حساب السلطة المحلية بمليار ريال اضافي لمواجهة اضرار السيول بعدن

24 أبريل، 2020
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عززت وزارة المالية اليوم حساب محافظة عدن لدى البنك المركزي بمبلغ مليار ريال لمعالجة الاضرار الناجمة عن آثار المنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من مديريات المحافظة، وخلف أضرار جسيمة في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وسارعت وزارة المالية فور تلقيها التوجيهات الحكومية، باتخاذ الاجراءات المالية اللازمة لتوفير المبلغ بصورة عاجلة واعتماده ضمن الموازنات المخصصة لمعالجة اضرار السيول وتبعات المنخفض الجوي الذي ضرب أجزاء كبيرة في محافظة عدن.

وجاء التعزيز المالي الجديد إضافةً الى مبلغ مليار ريال سابق اودع في حساب السلطة المحلية مطلع شهر ابريل لتمكينها من مواجهة تبعات كارثة السيول.

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اضافي اضرار السلطة السيول المالية المحلية بعدن بمليار ترفد حساب ريال لمواجهة

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