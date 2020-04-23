الخبر اليمني

المالية تعزز حساب محافظة عدن بمليار ريال لمواجهة آثار المنخفض الجوي

23 أبريل، 2020
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المالية تعزز حساب محافظة عدن بمليار ريال لمواجهة آثار المنخفض الجوي

│الخبر | سبأ

عززت وزارة المالية اليوم حساب محافظة عدن لدى البنك المركزي بمبلغ مليار ريال لمعالجة الاضرار الناجمة عن آثار المنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من مديريات المحافظة، وخلف أضرار جسيمة في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وسارعت وزارة المالية فور تلقيها التوجيهات الحكومية، باتخاذ الاجراءات المالية اللازمة لتوفير المبلغ بصورة عاجلة واعتماده ضمن الموازنات المخصصة لمعالجة اضرار السيول وتبعات المنخفض الجوي الذي ضرب أجزاء كبيرة في محافظة عدن.

وجاء التعزيز المالي الجديد إضافةً الى مبلغ مليار ريال سابق اودع في حساب السلطة المحلية مطلع شهر ابريل لتمكينها من مواجهة تبعات كارثة السيول.

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آثار الجوي المالية المنخفض بمليار تعزز حساب ريال عدن لمواجهة محافظة

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