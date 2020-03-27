المبعوث الأممي إلى اليمن يمتدح الحوثيين بسبب البهائيين

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، أن إطلاق سراح السجناء البهائيين من قبل مليشيا الحوثي خطوة إيجابية في طريق إطلاق سراح المزيد من أسرى ومحتجزي الحرب.

وأضاف، غريفيث في تغريدة له على “تويتر”، أنه سعيد بإعلان الحوثيين عن إطلاق سراح جميع المحتجزين البهائيين في صنعاء قريبًا، متمنيًا أن يتم تنفيذ القرار في أقرب وقت وأن يعيش البهائيون في أمان وبكرامة في اليمن.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قالت يوم الأربعاء، أنها ستفرج عن السجناء لديها من الطائفة البهائية، بينهم زعيم البهائيين حامد حيدة المحكوم عليه بالإعدام.

وحسب وسائل الإعلام الحوثية، فأن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (غير المعترف به دوليا)، مهدي المشاط، أمر “بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين”، دون تحديد أعدادهم أو تفاصيل عن أسباب سجنهم والإفراج عنهم.

ويأتي إعلان الحوثي بالإفراج على البهائيين، بعد ضغط دولي وحقوقي من قبل منظمات المجتمع المدني، على مليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.