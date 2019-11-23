المشهد اليمني

المبعوث الأممي: المرحلة المقبلة ستشهد استئناف صرف المرتبات

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ دقيقتين
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المشهد اليمني

قال المبعوث الاممي إلى اليمن، ان المرحلة المقبلة ستبدأ عملية صرف مرتبات موظفي القطاعات الحكومية في اليمن.

وأضافغريفيث في افادته لمجلس الأمن ان اتفاقا ابرم بهذا الخصوص يقضي بصرف المرتبات ابتدأ من الحديدة .

وأوضح انه في الشهر الجاري، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبي على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة.

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استئناف الأممي المبعوث المرتبات المرحلة المقبلة ستشهد صرف
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المشهد اليمني

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