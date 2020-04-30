المبعوث الأممي يؤكد أن هجمات الحوثي على مأرب ستعيق جهود السلام

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دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى حماية محافظة مأرب من الصراع.

وأوضح غريفيث -خلال اجتماع له بمحافظ مأرب سلطان العرادة عُقد امس عبر الإنترنت- أن الهجمات على مأرب ستعيق جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة.

وناقش الاجتماع تطورات التصعيد العسكري على المحافظة وإمكانية وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

وتواصل مليسيات الحوثي هجماتها على محافظة مأرب بالصواريخ الباليستيه في عدد من الجبهات، في محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط .