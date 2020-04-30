الخبر اليمني

المبعوث الأممي يؤكد أن هجمات الحوثي على مأرب ستعيق جهود السلام

30 أبريل، 2020
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غريفيت لمجلس الأمن : لا يوجد وقت أفضل من الآن لكي تلتزم الأطراف اليمنية بإسكات البنادق

│الخبر | متابعات

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى حماية محافظة مأرب من الصراع.
وأوضح غريفيث -خلال اجتماع له بمحافظ مأرب سلطان العرادة عُقد امس عبر الإنترنت- أن الهجمات على مأرب ستعيق جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة.
وناقش الاجتماع تطورات التصعيد العسكري على المحافظة وإمكانية وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.
وتواصل مليسيات الحوثي هجماتها على محافظة مأرب بالصواريخ الباليستيه في عدد من الجبهات، في محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط .

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