المبعوث الأممي يتوقع تحقيق السلام في اليمن العام الجاري

رجح المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في إفادته، مساء اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن، تحقيق السلام في اليمن خلال هذا العام.

وأضاف أن كل خطوة إيجابية من شأنها تسريع العملية السياسية في اليمن، مرجحا خروج اليمن من أزمته

وشدد على ضرورة الإفراج عن السجناء في اليمن وتفعيل آلية إطلاق سراح الأسرى.

وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية الأخيرة “هددت المكاسب التي تحققت في اليمن”، في إشارة إلى التوتر الإيراني الأمريكي، عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.