المبعوث الأممي يشكر المجلس الانتقالي .. لهذا السبب؟



عدن تايم / خاص.

وجه المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث شكره للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب لقاء عقده مع رئيس المجلس عبر الاتصال المرئي.

جاء ذلك عبر تدوينة للمبعوث الأممي نشره عبر حسابه على تويتر رصدها (عدن تايم)، وقال : ” وجه المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، شكره للمجلس الانتقالي الجنوبي لدعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ‎#اليمن أثناء اجتماع عن طريق الفيديو”.

وفيما يخص ما تم في اللقاء قال غريفيت : “ناقش المجتمعون الخطوات المقبلة لترجمة التزامات الأطراف لأفعال ومجهودات مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس ‎#كوفيد_19”.

وعقد عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم السبت، اجتماعاً هاماً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيثس، ناقشا فيها جهود السلام لحل الأزمة في اليمن، وجهود مواجهة جائحة كورونا والوضع الإنساني.

حيث اتفق المجلس الانتقالي مع مكتب مبعوث الأمين العام على استمرار الاتصالات والتباحث وعقد اجتماع ثانٍ مباشر خلال الأسابيع القادمة، وذلك لبحث كافة التطورات، وسُبل التهدئة والتعاون تجاه الحلول المتاحة.

هذا وكانت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، قد أعربت عن ترحيب المجلس بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن هذه الدعوة حيث تأتي هذه الدعوة كتأكيد على أهمية الدعوة التي اطلقها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، في خطابه الأخير يوم الأحد الماضي الموافق 22 مارس 2020م.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية هي الأخرى ترحيبها بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.