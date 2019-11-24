المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث اتفاق السويد واستئناف المفاوضات

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم الأحد، إلى صنعاء، يرافقه نائبه معين شريم، على متن طائرة أممية.

وسيبحث غريفيث مع قيادة ميليشيا الحوثي، المضي في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، والترتيب لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

ومن المنتظر أيضًا أن يناقش المبعوث الأممي مع قيادة الميليشيا جهود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال جولة المفاوضات في ستوكهولم.