عدن تايم

المبعوث الأممي يعلق على هجوم مأرب ويدعو لوقف التصعيد

20 يناير، 2020
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عدن تايم / خاص.

اعتبر المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث هجوم مأرب تصعيد عسكري يثير القلق ويعرقل عملية التقدم في اليمن والتي وصفها بالهشة، ودعا لوقف التصعيد العسكري.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي، أطلع عليه محرر (عدن تايم).

وفي البيان أدانَ غريفيث، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب، مشيرا إلى تواردت إفادات بوقوع غاراتٍ جويةٍ وهجماتٍ صاروخية وبرية.

وأضاف: ومما يثير القلقَ بشكل خاص الهجومُ الذي قيل إنه استهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب، ما أسفرَ عن مقتل ثمانينَ جنديًا على الأقل بحسب الإحصاءات الأولية.

وحذر غريفيث من التصعيد الذي يعرقل التقدم في عملية السلام قائلاً: “لقد قلت من قبل إن التقدم الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية، مثل تلك الإجراءات قد تعرقل هذا التقدم.

وفي البيان حثُ غريفيت : “جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدًا عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.”

ولفت غريفيث: “إن طاولاتِ المفاوضات أكثر فعاليةً من ساحاتِ القتال في حل النزاع”.

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