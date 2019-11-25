”المبعوث الاممي” يغادر صنعاء بعد تعرضه لتوبيخ شديد.. والقربي يوجه له سؤال هام

غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث العاصمة صنعاء، اليوم الأثنين، بعد انتظاره منذ أمس للقاء رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط.

وذكرت مصادر أن قيادات مليشيا الحوثي في حكومة صنعاء غير المعترف بها ابلغوا غريفيث فور وصوله أنه وسيط غير مرحب به في صنعاء، وأن غريفيث اضطر لإجراء اتصالات مكثفة قبل أن تقبل السلطات بعقد لقاء يتيم مع المشاط وسبقه اجتماع تمهيدي مع وزير الخارجية في حكومة صنعاء المعين من المليشيا هشام شرف .

وأشارت المصادر الى أن المشاط وجه توبيخا شديدا للمبعوث الدولي واتهمه بالانحياز للطرف الاخر وتجاهل ما يقوم به من تصعيد .

فيما أفادت مصادر أخرى بأن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي رفض مقابلة غريفيث.

وكان الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور أبو بكر القربي، وجه سؤال لغريفيث فحواه: لماذا لما يتحدث المبعوث الاممي الى اليمن عن وقف اطلاق النار ولو لمرة واحدة.

واشار القربي، خلال مقابلة أجرتها “بي بي سي” الى أن هناك اطرف مستفيدة من استمرار الحرب وتجارة وبيع الاسلحة.