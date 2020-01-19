المشهد اليمني

المبعوث الخاص إلى اليمن يعلق حول التصعيد العسكري واستهداف معسكر في مأرب .. بيان

19 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أدانَ المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب، حيث تواردت إفادات بوقوع غاراتٍ جويةٍ وهجماتٍ صاروخية وبرية. ومما يثير القلقَ بشكل خاص الهجومُ الجويُ الذي قيل إنه استهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب، ما أسفرَ عن مقتل ثمانينَ جنديًا على الأقل بحسب الإحصاءات الأولية.

وحذر السيد غريفيث قائلاً: “لقد قلت من قبل إن التقدم الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية. مثل تلك الإجراءات قد تعرقل هذا التقدم. أحثُ جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدًا عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.”

واضافَ السيد غريفيث: “إن طاولاتِ المفاوضات أكثر فعاليةً من ساحاتِ القتال في حل النزاع”.

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