المجلس الاستشاري الاعلى لجامعة عدن يوصي بتحديث مكتبات ومختبرات الدراسات العليا

عقد المجلس الاستشاري الاعلى لجامعة عدن اليوم اجتماعه الدوري لدورته لشهر ديسمبر الجاري برئاسة د.احمد الهمداني نائب رئيس المجلس، لمناقشة واقرار تقرير الدراسات العليا بجامعة عدن.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من د.احمد علي الهمداني، عن الواقع الراهن للدراسات العليا بجامعة عدن وتقويم مستوى النجاحات والاخفاقات، من حيث واقع الهيئة التدريسية، والمختبرات والورش، والمكتبات والمعلومات، والمباني والوسائل التعليمية، والنظام التعليمي المتبع.

وناقش المجتمعون بمسؤولية عالية استخلاصات التقرير والرؤية المستقبلية لافاق الدراسات العليا في جامعة عدن من خلال تقويم الواقع الحالي للدراسات العليا.

وثمن الاجتماع التوصيات المقترحة بالتقرير والذي اوصى باعادة النظر بالكادر الاداري، وايقاف القبول ببعض التخصصات حتى يتم تخرج الطلاب الدارسين، ووضع الية لضبط اجراءات الاشراف والمناقشة ودعم مكتبة حديثة للدراسات العليا، وتحسين الاجراءات لصرف مستحقات الاشراف والمناقشة، وتوفير مختبر للحاسوب يشمل البرمجيات والمعلومات الضرورية.

وعقب نقاشات مستفيضة اقر المجتمعون تقرير الدراسات العليا، على ان يتم رفعه الى رئيس الجامعة رئيس المجلس الاستشاري لاتخاذ مايراه مناسبا ازاءه.

الى ذلك بحث الاجتماع اجراءات اعداد الخطة السنوية لجدول اعمال المجلس الاستشاري الاعلى لجامعة عدن للعام 2020م..، واقر المجلس تشكيل لجنة لاعداد خطة المجلس الجديدة، وكذا لاعداد تقرير الانجاز للمجلس للعام 2019م، برئاسة الاستاذ/عبدالرحمن عمر بن شعيب، وعضوية كل من: د.خليل ابراهيم محمد، ا. نصر مبارك باغريب، ويسرى محمد عبدالله.

وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه الماضي واقره بعد مناقشته.

شارك بالاجتماع، الاستاذ/نصر مبارك باغريب المقرر والمتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري الاعلى لجامعة عدن، والاستاذ/عبدالرحمن عمر محفوظ بن شعيب، والاستاذ/محمود عبده قاسم، عضوا المجلس الاستشاري الاعلى.

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