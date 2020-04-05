المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بخطاب جلالة الملكة اليزابيث الثانية بخصوص جائحة كورونا

تعرب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن إشادة وترحيب المجلس بخطاب صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بخصوص جائحة كورونا، الخطاب الذي أشارت فيه الى قصص ملهمة حصلت في دول الكومنولث والعالم.

حيث يأتي هذا الخطاب بتوقيت استثنائي للعالم والمملكة المتحدة،وفي جنوب اليمن حيث يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي جاهدا – بالرغم من شُح الإمكانيات – مع كل المنظمات الدولية والمدنية المحلية والمختصة بتنفيذ ما يمكن منإجراءات وقائية، وتحفيز للقطاعات المختصة والمتطوعين، من أجل سلامة الشعب الجنوبي.

ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن الحالة الإنسانية والصحية في الجنوب، آملين من حكومة المملكة المتحدة والجهات ذات الاختصاص تقديم ورفع حجم الدعم لجنوب اليمن، لتجنيب بلادنا مخاطر الوباء والوقاية منه، لنستطيع القيام بنفس الخطوات والزخم المطلوب كما جاء في خطاب صاحبة الجلالة هذا المساء.

كما نؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد للعمل مع الجهات البريطانية بجدية وشفافية كاملة لتجنيب شعبنا مأساةومعاناة في ظل حرب تنعدم فيها الاحتياجات الأساسية،مما قد يزيد من تعقيد ما عرف بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. لهذا نؤكد اننا سنعمل على إرساء نفس الإجراءات ونحمل على عاتقنا نفس القيم التي ذكرت في فحوى الخطاب السامي.

المجلس الانتقالي الجنوبي

الإدارة العامة للشؤون الخارجية

التواهي، عدن