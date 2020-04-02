المجلس الانتقالي الجنوبي ينعي الأستاذ نصيب أحمد العامري الرئيس السابق لانتقالي حضرموت ⋆

سيئون ( نخبة حضرموت ) خاص

نعى المجلس الانتقالي الجنوبي، وفاة الأستاذ نصيب أحمد العامري، الرئيس السابق للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، الذي وافاه الأجل اليوم الخميس، بمدينة سيئون، بعد حياة حافلة بالعطاء، جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

بحزنٍ وأسى بالغين ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى شعبنا كافة وإلى قيادات وقواعد وكوادر المجلس الانتقالي في عموم محافظات الجنوب، وفاة المناضل والسياسي البارز الأستاذ نصيب بن أحمد بن نصيب العامري، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي السابق في محافظة حضرموت، والذي وافاه الأجل اليوم الخميس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية من أجل الوطن.

لقد خسر الوطن الجنوبي عامة وحضرموت خاصة كما خسر المجلس الانتقالي الجنوبي، برحيل الأستاذ العامري، مناضلاً صلباً، وقائداً بارزاً كانت له مواقف مشرفة في تبني قيم الدفاع عن الثوابت الوطنية الجنوبية، في سبيل الحرية والاستقلال، متحديا بشموخ وعزة قوى الغطرسة والهمجية، ومسجلاً لذاته ووطنه تاريخاً ناصعاً ستتذكره الأجيال باعتزاز وفخر كبيرين.

كما كانت للفقيد الراحل أدوار بارزة وأساسية، في تأسيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، والقيادات المحلية في المديريات، مايجعل من رحيله خسارة كبيرة على المجلس الانتقالي وعلى الجنوب ومحافظته حضرموت .

وبهذا المصاب الجلل نتوجه بالتعازي الصادقة إلى أولاده، الأخ أحمد والقاضي أكرم، والدكتور عماد وأخوانهم، سائلين المولى أن يعصم قلوبهم جميعاً بالصبر والسلوان، وألا يريهم مكروهاً بعده، مبتهلين إلى المولى العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الدرجات العلى من الجنة.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن

٢ابريل ٢٠٢٠م