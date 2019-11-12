المجلس الانتقالي الجنوبي يُكرم شرطي المرور عمر عياش

كرّم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، شرطي المرور عمر عبده علي عياش، الذي اشتهر بطريقته الفريدة لإيقاف المخالفين.

وخلال التكريم الذي أقيم بمقر المجلس بالعاصمة عدن، أشاد الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة ببطولة رجل المرور عياش وتفانيه في عمله وإصراره الكبير على عدم حدوث المخلفات حتى باستخدام جسده.

وأكد الوالي على أن هيبة الدولة من هيبة رجل المرور الذي يقع على عاتقه ضبط إيقاع الحياة اليومية ومشاركته في بناء الوطن وازدهاره وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، مشدداً على أن احترام رجل المرور دليل على احترام النظام والقانون.

وأضاف الوالي قائلاً:”نحن جادون في عودة النظام، وهيبة الدولة وهيبة قوانينها، وعلينا أن ننظر إلى نظرة العالم إلى رجال المرور واحترامهم لقواعد السير، فرجال المرور يعدّون أحد أهم الواجهات الحضارية لأي مجتمع من المجتمعات, فمن خلالهم يتجلّى – كما قلنا –، احترام المواطن للقوانين والأنظمة وتقيُّده الطوعي بها، ومما لا شك فيه أن الاحترام المتبادل بين شرطي المرور والمواطن يعبّر عن درجة الرقي والحضاري والأخلاق الوطنية لأبناء هذا الوطن وبالاخص في عاصمتنا الحبيبة عدن”.

الجدير بالذكر أن شرطي المرور عمر عبده علي عياش، اشتهر بطريقته الفريدة لإيقاف المخالفين بجسده، وقد انتشرت مؤخراً صورة له تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستخدم رأسه لإيقاف إحدى القاطرات في جولة كالتكس بمدينة المنصورة في العاصمة عدن.