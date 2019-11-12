المجلس الانتقالي بأبين يعقد اجتماعه ويقف أمام الوثائق المقدمة للاجتماع العام للقيادة المحلية

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أبين صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الدوري برئاسه الشيخ عبدالله احمد الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بأبين وبحضور الاستاذ محسن عبد سعيد نائب رئيس المجلس .

ووقف الاجتماع أمام تقريري الوثائق المقدمة الى اجتماع القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة وتقرير عن العلاقة مع السلطة المحلية بمديريتي رصد وسرار .

حيث افتتح الشيخ عبدالله الحوتري رئيس المجلس الاجتماع بكلمه رحب من خلالها بأعضاء الهيئة التنفيذية ، مشيدا بالدور الكبير لقوات الحزام الامني والمقاومة الجنوبية في مديريات المنطقه الوسطى ، ونجاح توقيع الاتفاق بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.

حيث استعرض تقريرعن علاقة المجلس الانتقالي بقيادتي السلطة المحلية بمديريتي رصد وسرار ، حيث استمعت إلى تقريرين مقدمة الاول من الاخ احمد عوض السعدي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي م /رصد والثاني من الاخ علي ناصر الحامدي رئيس القيادة المحلية بمديرية سرار إليه التنسيق مع السلطة المحلية العمل المشترك وتشكيل اللجان في الجوانب الامنيه والعسكرية والصحية والتربوية والكهرباء والإغاثة ومتابعة الاختلالات في مختلف الجوانب .

وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل المجلس الانتقالي ومستوى التنسيق مع السلطة المحلية بالمديريتين وهو ما انعكس ايجابيا على الأوضاع العامة في المديريتين .

كما أشاد الاجتماع بمواقف المقاومة الجنوبيه والحزام الامني ومواطني المديريات الوسطى والتفافهم حول قيادة المجلس الانتقالي وصمودهم امام قوات الجيش.