المجلس الانتقالي يحشد 60 منظمة دولية لمواجهة كورونا بالجنوب

تحديث نت / خاص .

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي 60 منظمة دولية بضرورة توحيد الجهود لمواجهة الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونبهت قيادات المجلس، في اجتماع عبر اتصال مرئي، مساء اليوم الأربعاء، مع ممثلي المنظمات الدولية والإغاثية غير الحكومية، إلى الحاجة لاستجابة سريعة لمواجهة التداعيات الوخيمة إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا في مواجهة جائحة كورونا.

ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عمرو البيض، الدوافع السياسية لإعلان المجلس قرار الإدارة الذاتية في الجنوب.

بدوره، استعرض المهندس نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، تطورات الحالة الإنسانية في الجنوب عامة، والعاصمة عدن خاصة.

وكشف عن حصر المجلس لأعداد ضحايا السيول، وحجم الأضرار، والمناطق المنكوبة، وعدد المنازل المدمرة.

وطرح خطة المجلس عبر لجانه الإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين من موجة السيول الأخيرة، مشيرا إلى الحاجة لمساعدات دولية عاجلة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأعلن في الاجتماع، تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منوها بأهمية اتخاذ إجراءات واجبة للتعامل مع الأزمة.

من جهتها، شددت أميرة أوجستين، عضو المجلس الانتقالي الجنوبي – مكتب أوروبا، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة بمشاركة المجلس كممثل للقضية الجنوبية، محذرة من محاولات بعض الأطراف تهميش المرأه الجنوبية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود توفير المعدات الطبية اللازمة، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى المعقمات والمطهرات الطبية، لتحسين آليات مجابهة الفيروس.

وبحث آليات دعم قطاع الحماية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية؛ للمساهمة في الحد من انتشار الفقر بين المواطنين واللاجئين الأفارقة والنازحين من الشمال، وبخاصة العاملون في القطاع غير الرسمي.

من ناحيتهم، استعرض ممثلو المنظمات الدولية خططتهم لتمكين الفئات الأكثر احتياجا من السكان، وبرامج تسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.