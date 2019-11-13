المجلس الانتقالي يصدر بيان هام .. تفاصيل





أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، على أهمية احترام علم الجنوب، لما يمثله من رمزية لشعب الجنوب وتضحياته على مدى التاريخ الحديث مروراً بعملية التحرير الشعبية التي تحققت بدعم من التحالف العربي.

وناقش اجتماع استثنائي عقد برئاسة فضل الجعدي، القائم بأعمال رئيس المجلس، المستجدات على الساحة الجنوبية، وتحديداً في عدن، سيما ما يتعلق بمحاولة المساس بعلم الجنوب في مطار عدن الدولي، وما ترتب عن ذلك من احتقان شعبي كبير قد يهدد بتصعيد لا يمكن التحكم بنتائجه.

وشدد الاجتماع أن “العلم ما زال يشكل عنواناً لوحدة الجنوب، لافتا إلى الانتصارات والتضحيات الكبيرة التي توالت تحته وآخرها في محافظتي شبوة وأبين في مواجهة عنجهية القوات الغازية”.

وأشاد “بالروح الوطنية العالية للجنوبيين وما عبروا عنه من موقف حازم تجاه استهداف رايته”، وفق ما أفاد الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وجدد الاجتماع الترحيب بمضامين اتفاق الرياض، مشدداً على الالتزام بها كطريق آمن يضمن الخروج من الأزمة وعدم السماح لأي تجاوزات يمكن أن تنتقص من هذا الإنجاز والعمل على استمرار التعاون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسكينة المجتمع.

وناقش أيضاً أوضاع الأسرى الجنوبيين في سجون جماعة الإخوان في محافظة شبوة، مشدداً على إطلاق سراحهم، بمن فيهم أولئك المناضلون الذين تم اعتقالهم تعسفياً في فعاليات سلمية.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من الإعلان عن تأجيل عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك الى عدن إلى الجمعة القادمة.