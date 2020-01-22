المجلس الانتقالي يناقش الترتيبات النهائية لإقامة حفل تأبين الشهيد الساحمي

شهدت العاصمة عدن اليوم الأربعاء ، اجتماعا بين الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، مع أسرة الشهيد سالم عوض الساحمي وأعضاء اللجنة التحضيرية لإحياء أربعينته.

وخلال اللقاء،استعرضت اللجنة التحضيرية لتأبين الشهيد الساحمي آخر الاستعداد والتحضيرات التي أنجزتها لإقامة حفل التأبين والمتمثلة في إعداد وإصدار الكتاب الخاص عن سيرة وحياة الشهيد ومسيرته النضالية الطويلة.

وأكد لملس خلال اللقاء على تقدير قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتضحيات الشهيد الساحمي وكافة شهداء الجنوب وحرصها على إيلاء أسر الشهداء الرعاية والاهتمام.

وأشاد لملس،بأدوار الشهيد الساحمي بمديرية أحور، وماقدمه من مآثر بطولية في الثورة التحريرية الجنوبية والدفاع عن الجنوب.

و استمع لملس إلى شرح واف عن الوضع المتردي في مديرية أحور في مجال الخدمات والتهميش والحرمان التي تعيشه منذ سنوات طويلة، وأبرز الصعوبات التي تواجهها المقاومة الجنوبية في المديرية.

بدوره أعرب الشيخ أحمد سعيد الساحمي عن تقدير أسرة الشهيد البالغ لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة في الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي لما أبدته من مشاعر طيبة تجاه أسرة الشهيد المقاوم سالم الساحمي