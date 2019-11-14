المجلس الانتقالي ينظم محاضرة حول تطبيق الحقوق للواء حماية المنشآت (صور)

ضمن برنامجها التوعوي للتعريف بحقوق الإنسان وواجباته تجاه المجتمع،شهدت العاصمة عدن، اليوم الخميس، مواصلة دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي النزول الميداني إلى معسكرات ألوية الدعم والإسناد بعدن.

وزار وفد الدائرة اليوم لواء حماية المنشآت حيث شاهد الوفد عن قرب مستوى الانضباط والتأهيل الذي أظهره جنود اللواء في طابورهم الصباحي.

وخلال الزيارة نظمت الدائرة محاضرة توعوية للتعريف بالحقوق والواجبات القانونية التي يجب أن يتمتع بها رجال الأمن وحفظ القانون والتي جاءت بعنوان:”دور رجال الأمن في تطبيق معايير حقوق الإنسان وأهمية الالتزام بها كسلوك شخصي في تعاملهم”.

وفي كلمتها أشادت المحامية ذكرى معتوق، رئيسة دائرة حقوق الإنسان، بدور لواء حماية المنشآت في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال حماية المنشآت السيادية والخدمية التي ينتفع منها المواطن كالكهرباء والنفط والجامعات وغيرها.

وأكدت معتوق،أن اللواء أسهم ولازال يسهم في استقرار الأوضاع، حتى بعد ما شهدته العاصمة عدن والجنوب من توترات، موضحة أنه دفع في سبيل ذلك الكثير من التضحيات.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة، هدفها زيادة التعريف والتوعية بأهمية القوانين في تنظيم حياة الشعوب، وكذلك أهمية تطبيقها على مستوى الأفراد، مشيدة بمستوى الانضباط والالتزام الذي أبداه أفراد اللواء والذي انعكس على الشكل والزي العسكري.

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من جانبه، رحب قائد اللواء أحمد مهدي عبدالله بن عفيف، بوفد الدائرة ،شاكرا للمجلس الانتقالي الجنوبي اهتمامه باللواء وحرصه على تأهيل قواته، مشيراً إلى إن لواء حماية المنشآت من الألوية المشهود لها بالكفاءة والتأهيل والانضباط.

وأكد بن عفيف أن حدود اللواء تتعدى العاصمة عدن وتشمل محافظتي لحج وأبين في تأمين المنشآت بحرفية و انضباط.

كما أكد أيضا على الجاهزية العالية لأفراد اللواء والاستعداد الكامل لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وفي نفس السياق، أكد مدير الدائرة القانونية لألوية الدعم والإسناد المستشار ماجد الطويل ،على أهمية الوعي القانوني والحقوقي بالنسبة لرجل الأمن وتطبيقه على أرض الواقع كسلوك شخصي.

ونوّه الطويل بأن اكتساب الوعي القانوني لدى الأفراد، هو من أهم الركائز التي تبنى عليها الجيوش الحديثة والمؤهلة في العالم، مشدداً على أهمية الالتزام بالأوامر والتوجيهات الصادرة من القادة كل بحسب تخصصه .

واختتمت الزيارة بتوزيع عدد من شهادات التقدير لضباط وأفراد وجنود من ألوية المنشآت تقديراً للجهود التي بذلوها في تأدية الواجب .