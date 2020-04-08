المجلس الانتقالي يوجّه اتهامًا جديدًا للتحالف العربي 

وجّه المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهامًا جديدًا للتحالف العربي بقيادة السعودية، حمّلته فشل اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية، برعاية سعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين أول الماضي.

واتهم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الأربعاء، التحالف العربي بدعم السلطات المحلية في محافظة شبوة، والسعي لإفشال اتفاق الرياض.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان له، إن القوات الحكومية في شبوة اعتقلت رئيس المجلس الانتقالي في المحافظة، علي السليماني، وأربعة من مرافقيه، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف؛ أن هذا التصرف يُضاف إلى جملة من الخروقات المتتالية لاتفاق الرياض، الذي داست عليه سلطات شبوة بتواطؤ من قيادة التحالف المتمركرة في مطار عتق (مركز المحافظة) والداعمه لها.

يُذكر، أن القوات الحكومية، تحكم سيطرتها، منذ أغسطس/آب الماضي، على محافظة شبوة النفطية، بعد معارك ضد قوات “النخبة الشبوانية”، المدعومة إماراتيًا، والتي كانت تمتلك سلطة واسعة فيها.

وتشهد عدد من المحافظات الجنوبية توترًا بين القوات الحكومة بمساندة قوات التحالف العربي من جهة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة آخرى، وذلك بعد رفض قوات الانتقالي تسليم المؤسسات الحكومية لقوات تم تشكيلها حديثا بإشراف مباشر من قبل القوات السعودية المكلفة بمتابعة تنفيذ الجانب العسكري لـ اتفاق الرياض.