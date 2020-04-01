المجلس الانتقالي يُنسق مع الفريق الاقتصادي لتأجيل رسوم الجمارك والضرائب على التجار

دعا اجتماع مشترك بين الفريق الاقتصادي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي والغرفة التجارية والصناعية بعدن اليوم الأربعاء، التجار إلى استيراد الدواء والغذاء.

وأكد الاجتماع على ضرورة الاتفاق مع التجار المعنيين؛ لتحديد حصة عدن من المخزون الغذائي والدوائي.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتأجيل الكُلف المتعلقة بالجمارك والضرائب على التجّار، وجدولتها لتيسير استيراد السلع في هذه الظروف الاستثنائية.

ونوه الدكتور عبدالسلام حميد مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى أهمية توفير مخزون احتياطي كافٍ من الدواء والغذاء، خاصة الاحتياجات الأساسية كالقمح، والأرز، والسكر، وحليب الأطفال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأشار الدكتور عبدالعزيز الدالي مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الخارجية، إلى أهمية توفير مخزون احتياطي من الغذاء والدواء؛ لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الضرورية.

واعتبر أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة، أن الوضع الحالي في عدن والجنوب يحتاج لتكاتف الجميع بعيداً عن المناكفات السياسية، منوّها بأهمية وضع خطة عمل شاملة للتصدي للجائحة.