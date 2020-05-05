4 مايو

المجلس الاهلي بمديرية مودية يعلن تأييده لقرار الإدارة الذاتية للجنوب

5 مايو، 2020
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اخبار وتقارير

الثلاثاء – 05 مايو 2020 – الساعة 12:50 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


أعلنت قيادة المجلس الاهلي بمديرية مودية مساء اليوم الاثنين خلال لقاء جمعها مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية وعددا” من الشخصيات الاجتماعية، أعلنت تأييدها لقرار الإدارة الذاتية للجنوب.
واكد الحاضرون في بيان عن تأييدهم للخطوات التي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي
وأهمها اعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، والقائمة علئ الجانب المؤسسي والقانوني، والتي سيكون لها مردود علئ المحافظات الجنوبية عامة.
وطالب الحاضرون من المجلس الانتقالي الجنوبي عدم التراجع عن الخطوات الأخيرة، حتى لا يسبب ذلك احباط لأبناء شعب الجنوب، وأن تكون كافة القرارت مدروسة حتى تعطي ثمارها لكل أبناء الجنوب.
وكان اللقاء بحضور قيادات من انتقالي مديرية مودية برئاسة فضل علي عمر وقيادات المجلس الأهلي برئاسة حسين عمر الصالحي وعدد من الشخصيات الاجتماعية

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