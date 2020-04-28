المجلس الشعبي بمديرية التواهي يؤيد بيان الانتقالي في الإدارة الذاتية للجنوب

4 مايو / خاص



اعلنت قيادة المجلس الشعبي بمديرية التواهي تأييدها المطلق للبيان الصادر من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والذي أعلن فيه الإدارة الذاتية للجنوب.

وطالبت الهيئة الادارية للمجلس الشعبي بالمديرية ابناء التواهي والعاصمة عدن والجنوب عامه الالتفاف حول قيادة المجلس بقيادة المناضل الرئيس/عيدروس قاسم الزبيدي في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية التي يتطلع لها الشعب الجنوبي في السير قدمآ نحو تحقيق الهدف وإيقاف معاناة الشعب من جرا فساد حكومة الشرعية والانحطاط التي تتسكع في فنادق الخارج ووضعت مصالح الشعب تحت أقدامها.

مهندس/كتبي عمر كتبي/ رئيس المجلس الشعبي.م/ التواهي