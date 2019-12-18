المجلس المحلي بقعطبة يلتقي بمسؤولي منظمة صناع النهضه في الضالع لمناقشة أوضاع التعليم والنازحين في قعطبة

التقى الاستاذ حسين العصامي الامين العام للمجلس المحلي بمديرية قعطبةاليوم الاربعاء18 ديسمبر بالمهندس علاء مدير مشروع التعليم في منظمة صناع النهضه والاستاذ عبدالرحمن بحاح مسؤول التوزيع والايواء بالمنظمه

وخلال اللقاء تم مناقشة الوضع التعليمي في قعطبة والاوضاع الانسانية والمعيشية للنازحين في المديرية

وفي بداية اللقاء رحب العصامي بمسؤولي المنظمة ناقلا لهم تحيات وتقدير العقيد احمدناجي المريسي مديرعام قعطبة وشكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بالمديرية لمنظمةصناع النهضه ولجميع مسؤولي وفريق العمل التابع للمنظمة على دعمهم السخي وكل الجهود التي يبذلونها من اجل تقديم العون والمساعدات للنازحين من ابناء المديرية….

وفي اللقاء قدم الامين العام شرح مفصل عن الوضع في مديرية قعطبة وخصوصاً الوضع التعليمي حيث تم اطلاع فريق المنظمه على ذالك حيث وان الكثيرمن مدارس المديريه تعاني من حالة الازدحام والكثافه الطلابيه داخل الفصول الدراسيه بسبب نزوح مئات الاسر من مناطق عدة في اطراف المديريه الي مدينة قعطبة والتحاق أبناء هذه الاسر من طلاب وطالبات بمدارس المدينة وهذا شكل عبء كبير وكذالك تضرر بعض المدارس بسبب الحرب وللقصف واصبحت غير صالحه في شخب وسليم والقفله والريبي ومريس وهيا بحاجة للترميم وكذالك بحاجة لاعتماد درجات وظيفيه لمعلمين جدد لتغطية العجز الحاصل وكذالك توفير الحقائب المدرسيه للمدارس التي احتظنت النازحين

وخلال اللقاء تم مناقشة اوضاع النازحين حيث اكد العصامي بان النازحين في المديرية وخصوصاً النازحين الجدد من مناطق الصراع في اطراف المديريه بامس الحاجة للمساعدة حيث وانهم يفتقدون للغذاء والمأوى

وتابع العصامي حديثه عن المناطق المحررة في المديرية والامنة التي بإمكان فريق المنظمة العمل فيها وتقديم العون والمساعدات للنازحين فيها بما يضمن سلامة الفريق وعدم تعريض حياة النازحين للخطر ومؤكدا ان قيادة السلطة المحليةبالمديرية ولجنة النازحين ستتولى تأمين عمل الفريق والتعاون معهم وتسهيل وتذليل كل الصعوبات امامهم …

وخلال اللقاء تحدت المهندس علاء والاستاذ عبدالرحمن بحاح فريق منظمة صناع النهضه عن المساعدات التي ستقدمها المنظمة للمديريه وللنازحين من مديرية قعطبه حيث اكد مسؤولي المنظمه بانهم سيقومون بترميم عددمن المدارس التي احتضنت واستوعبت النازحين ودعمها بالحقائب المدرسيه للطلاب وان فريق المنظمة قام بعمل مسح للنازحين في مديرية قعطبة خلال الايام الماضية من اجل تقديم مساعدات ومواد ايوائيه للنازحين من فراش وبطانيات ومواد اخرى وانهم نفذو الكثيرمن المشاريع في مساعدة النازحين بالمواد الايوائيه خلال الفترات الماضيه في مدينة قعطبة ومريس

وان المنظمة ستعمل على زيادة الدعم والمشاريع في قعطبة بمايلبي احتياجات النازحين

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وفي اللقاءقدم مسؤولي المنظمه الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحليةبقعطبة ولجنة النازحين علي حفاوة الاستقبال و تعاونهم مؤكدين بانهم سيقومون بالتنسيق مع قيادة السلطه المحليه ولجنة النازحين في المديريه من اجل مسح ورصدكل النازحين الذين لم يتم استهدافهم من قبل وتسجيلهم ومسحهم عبرفريق المسح التابع لهم من أجل تقديم المساعدات للنازحين وفقا للمعايير الاستهداف المعتمد من قبل المنظمه والجهات الداعمه

حضر اللقاء الاستاذ احمد عبود الفتاحي مديرمكتب المديرالعام والاستاذ احمد سلمان مديرالماليه وعدد من قيادات واعضاء السلطة المحلية بالمديرية…

مكتب اعلام م قعطبة