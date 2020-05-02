المجلس يؤكد على أهمية اتفاق الرياض وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان الصادر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أهمية اتفاق الرياض.

وكشف المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار الهيثم في تغريدة له على صفحته بتويتر ، رصدها “كريتر سكاي” ان المجلس الانتقالي يرحب بالبيان الصادر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واضاف الهيثم : ان المجلس يؤكد على أهمية اتفاق الرياض وضرورة احترام التسلسل الوارد في اتفاق الرياض خاصة ما يتعلق بتنفيذ .

الجانب السياسي والاقتصادي الذي عملت الشرعية على تعطيله كلياً، وكذلك ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الاهداف المشتركة.

واكد الهيثم في تغريدته ان المجلس الانتقالي يؤكد على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة اضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة الفايروس المستجد كوفيد 19. وأختتم حديثه مشيرا: الى ضرورة احترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، والى الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها.