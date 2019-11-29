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المحافظ البحسني ضيفاً على قناة الغد المشرق مساء اليوم الجمعة

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اخبار محافظات

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يطل محافظ حضرموت ، قائد المنطقة العسكرية الثانية ، اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على قناة الغد المشرق في حلقة خاصة من برنامجها الأسبوعي “عين على حضرموت”. ويتحدث محافظ حضرموت عن قضايا ومواضيع عدة أهمها، نتائج زيارته الخارجية الأخيرة، ولقاءاته مع السفراء الأجانب في العاصمة السعودية الرياض، وكذا آلية توزيع حصة مبيعات النفط بين مختلف مدن المحافظة، إلى جانب حديثه عن مكافحة الفساد ، والمشاريع الممولة من مبيعات النفط في مختلف المجالات . كما سيتحدث المحافظ خلال الحوار الذي اجراه الزميل عيدروس الخليفي ، عن موقع حضرموت بعد “إتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي. وانتظروا حديث للمحافظ عن مطار الريان الدولي، وخطوط طيران جديدة، بالاضافة الى اهتماماته المستقبلية.

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