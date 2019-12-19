المحافظ البحسني يؤكد الحرص على إحداث تنمية شاملة لمديريات الشريط الصحراوي ويقر مصفوفة بأولويات الاحتياج ⋆

المكلا /19 ديسمبر 2019م / المكتب الإعلامي للمحافظ

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه اليوم بالمكلا، اجتماعاً بمديري عموم المديريات الصحراوية بحضور وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعيري، ومديري مكتبي التخطيط بالوادي والساحل.

وأكد المحافظ أن هذا اللقاء يأتي تتويجاً للقاء السابق بالمسؤولين والمءائخ والأعيان في المديريات الصحراوية، وفي سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بمديريات الشريط الصحراوي.

وأشار المحافظ الى أن هناك خطة شاملة لانتشال وضع المديريات الصحراوية وفق الاحتياجات عرفاناً بدورها المهم في مختلف المراحل وفي تأمين الجانب الأمني لصحراء حضرموت وتعويضاً عن سنوات المعاناة والحرمان .

وأوضح المحافظ البحسني ان لدى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة خطة شاملة لدراسة احتياجات جميع مديريات المحافظة، واعتماد مصفوفة لإبراز الاحتياجات، والعمل على تنفيذها حسب الأولويات.

وأشار المحافظ الى حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإحداث تنمية في مديريات الشريط الصحراوي.

‌وأكد المحافظ أن حضرموت تعدّ اليوم الوعاء الأنسب للاستثمار والتنمية، داعياً الى تشابك الأيدي وتعزيز الثقة فيما بين أبناء المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والاهتمام بالتوعية، وشحذ همم المواطنين نحو الترابط، والاقتراب من المواطنين والاستماع الى همومهم ومتطلباتهم.

وجرى الاستماع من الوكيل المساعد لشؤون الصحراء، ومديري عموم المديريات الصحراوية إلى أبرز القضايا والاحتياجات لمديرياتهم في مجالات المياه والكهرباء والطرقات والصحة والتعليم.

‌كما جرى الاستماع من مدير مكتب التخطيط بالوادي والصحراء إلى المشاريع الجاري تنفيذها ومصفوفة مشاريع التنمية المقترح تمويلها من نسبة مبيعات النفط بمديريات الوادي والصحراء.

‌ووجه المحافظ بعدد من المشاريع الملحة للمديريات الصحراوية وتضمين بعض المشاريع الملحة لمصفوفة الاحتياجات واعتماد المشاريع الحيوية وفق رؤية أولويات الاحتياج.

‌وأكد ان لقاءات ستتواصل مع قيادات السلطات المحلية في هذه المديريات وبشكل منتظم لمواكبة ما تم اعتماده ومستوى الانجاز.

‌واقر الاجتماع تكليف مندوب للمديريات الصحراوية لدى السلطة المحلية بالمحافظة، مهمته متابعة قضايا هذه المديريات مع قيادة السلطة المحلية .

وفي ختام اللقاء اهدى وكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء ومديرو المديريات الصحراوية درعاً للمحافظ البحسني عرفانا باهتمامه ورعايته لمديريات الشريط الصحراوي .

‌حضر اللقاء المديران العامان لمكتبي التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت عبدالله بن نصر وساحل حضرموت عمر الأشولي، والمديرون العامون لمديريات : السوم أنيس سالم السماحي، وثمود صالح عبدالله المنهالي، ورماة حمد صالح المنهالي، والقف محمد محسن العامري، وزمخ ومنوخ محمد سالم الصيعيري، والعبر سالم مبارك ملهي، وحجر الصيعر علي عوض بلفنخ الصيعيري.