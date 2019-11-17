المحافظ البحسني يتعرَف على مكونات مصنع انتاج الجبس بالمكلا ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الإعلامي للمحافظ

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا اليوم ، إدارة شركة حضرموت الأهلية للجبس المحدودة .

واستمع المحافظ ، من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد سالم باحكيم ، ومديرها التنفيذي د. أحمد سالم باريان ، إلى سير العمل في بدايات تأسيس مصنع انتاج مادة الجبس والمشتقات الجبسية الذي يعد من أكبر المصانع على مستوى الوطن ، ومن المقرر أن ينتج 240 ألف طن من مادة الجبس ومشتقاتها في العام الواحد .

وأكد المحافظ دعم قيادة السلطة المحلية للاستثمار وتسهيل اجراءات المستثمرين الجادين ، مشيراً الى أهمية المشروع الذي يشرف عليه استشاريون ذوو كفاءة من دول خارجية.

ووجه المحافظ الجهات الامنية وذات العلاقة بتسهيل انجاز المشروع وتذليل أي صعوبات تعترض سير انجاز المصنع .

