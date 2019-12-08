نخبة حضرموت

المحافظ البحسني يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة بمنطقة 40 شقة بالمكلا ⋆

8 ديسمبر، 2019
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المكلا (نخبة حضرموت) المكتب الاعلامي للمحافظ

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم سير الأعمال الإنشائية في مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة بمنطقة 40 شقة بمدينة المكلا.

وتعرف محافظ حضرموت من قبل مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على مستوى الإنجاز في أعمال تجهيز المستشفى من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ووجه محافظ حضرموت بسرعة استكمال التجهيزات المتبقية للمستشفى ليتنسى افتتاحه وتشغيله وتخفيف الضغط على بقية المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة المكلا وضواحيها.

رافقه خلال الجوله رئيس الوحدة التنفيذية للمشاريع بحضرموت الدكتور زكريا بكير ومدير شركة الغويزي للتجارة والمقاولات المحدودة على سليمان.

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