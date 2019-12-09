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المحافظ "البحسني" يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمدرسة التدريب القتالي ويوجه بسرعة تجهيزها

9 ديسمبر، 2019
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تفقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بمدينة المكلا؛ سير الأعمال الإنشائية بمدرسة الفقيد اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي للتدريب القتالي.

حيث اطلع على عملية تجهيز القاعات الدراسية، من أمور إنشائية جارية، وموجهاً بسرعة تجهيز المبنى وتأثيته قبل بداية العام القادم، إيذاناً ببدء الدراسة بالمدرسة.

وكان المحافظ “البحسني” قد أعلن عن إنشاء المدرسة المتخصصة بالتدريب القتالي، وتسميتها باسم الفقيد “الحيقي”، والتي تتبع المنطقة العسكرية الثانية؛ خلال حفل تأبين الفقيد مطلع أغسطس الماضي.

رافق المحافظ خلال الزيارة التفقدية للمدرسة؛ رئيس عمليات المنطقة الثانية العميد الركن عمر بادبيس، وأركان لواء حضرموت العميد علي سالم باراس، ورئيس الشعبة الهندسية العميد صالح المحضار، ونائب مدير المدرسة العقيد محمد سعيد العمودي.

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