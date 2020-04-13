“المحافظ البحسني “يصدر توجيهات صارمة لمعالجة السلبيات، خلال اجتماع ضم القيادات العسكرية والأمنية والصحية ولجنة جمع التبرعات بحضرموت

المكلا (المندب نيوز) المكتب الإعلامي للمحافظ

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، اجتماعاً ضم مديرو مديريات الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر والقيادات الأمنية والعسكرية والصحية وعدد من أعضاء لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء “كورونا” بالمحافظة، لتدارس تقييم الأعمال المنفذة خلال الأيام الماضية عقب ظهور حالة مصابة وما صاحبها من اجراءات احترازية، فيما يتعلق بمهام الدوائر كل في مجال اختصاصه، والوقوف على السلبيات التي رافقت العمل بكل مسؤولية والعمل على تصحيحها وتلافيها مستقبلاً.

وجرى في الاجتماع استعراض تقييم دقيق لمستوى أداء قطاع الصحة والمؤسسات الأمنية والعسكرية ومديري عموم المديريات منذ الإعلان عن اكتشاف حالة مصاب بالمرض في مدينة الشحر.

وشدّد المحافظ على سرعة معالجة النواقص والسلبيات التي رافقت سير العمل، ومنها بعض التحركات التي لم تكن سريعة وبالشكل المطلوب وأهمها اجراء فحوصات لأكبر عدد من المواطنين المرتبطين بدائرة الحالة المصابة في مديرية الشحر ، ووجه بسرعة معالجة هذه السلبيات وتعزيز العمل المشترك بين جميع هذه الجهات والعمل بشكل جماعي، داعياً الجميع إلى مزيد من اليقظة والجاهزية الدائمة والتحرك السريع في أي وقت ومتى ما دعت الحاجة لذلك.

وخرج الاجتماع بإعتماد آلية لتنسيق العمل بين اللجنة ولجنة الطوارئ بالمحافظة في تحديد الاحتياجات وشراء المتطلبات العاجلة والملحة ووصولها للمرافق الصحية.

كما جرى مناقشة تقييم أداء لجنة التبرعات وحجم نشاطها في الميدان وتقديمها للكثير من المستلزمات الضرورية بصورة عاجلة، والتطرق لوضع العالقين الحضارم في المهجر وسبل تقديم المساعدة العاجلة للذين هم أكثر احتياجاً.

وأشاد بعمل لجنة جميع التبرعات واسهامها في توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء، موجهاً بدعم العالقين من أبناء المحافظة في الخارج وخصوصاً المرضى منهم.