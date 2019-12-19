المحافظ البحسني يطلع على نتائج لقاء المهندس بن شبراق بصناديق المناخ والمنظمات المانحة وخططه الجديدة لمعالجة مشاكل النظافة بالمكلا ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الاعلامي للمحافظ

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على نتائج مشاركة المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، في مؤتمر التغيرات المناخية الذي انعقد في اسبانيا مؤخرا.

وقدم المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت لمحافظ حضرموت، تقريرا مفصلا عن مشاركته في المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية الذي يمثل فرصة كبيرة للالتقاء والتشاور مع كافة المنظمات الدولية وبحث جوانب التعاون المشترك معها والجلوس مع اامدراء والممثلين للصناديق العالمية كصندوق المناخ الاخضر وصندوق التكيف وصندوق الدول الأقل نموا، من أجل الحصول على اعتمادات لمشاريع تساعد الصندوق على تنفيذ مهامه وتحسين الوضع العام للنظافة والبيئة بالمحافظة.

وأكد المهندس بن شبراق خلال لقائه المحافظ البحسني، بأنه قد تم الاتفاق على إمكانية حصول صندوق النظافة في ساحل حضرموت على الاعتماد من صناديق المناخ بحيث يكون مؤسسة وطنية معتمدة لدى هذه الصناديق بحيث تخدم الوطن عموما عبر تلقى تمويلات لمشاريع حيوية في القطاعات المختلفة يتم تنفيذها في حضرموت وغيرها من المحافظات، لافتا إلى أن الصندوق أصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور لوجود نظام مالي قوي وشفاف وكوادر متدربة، ويجب العمل خلال هذه الفترة على مزيد من التأهيل لكوادره للقيام بهذا الدور ورفده بكوادر فنية مؤهلة اذا ما تم الحصول على الاعتماد، حيث سيتم خلال الفترة القادمة بدء العمل في الإجراءات الخاصة للتأهيل والاعتماد للقيام بهذا الدور الهام ليصبح صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت جهة معتمدة لدى تلك الصناديق المانحة.

كما اطلع المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت محافظ حضرموت، على الوضع الحالي لعمل الصندوق ووضع النظافة والتحسين بشكل عام والذي يشهد استقرار نسبي منذ فترة، والخطط الهادفة لتطويره وصولا لمرحلة الثبات واستكمال منظومة الكباسات وتوزيع صناديق القمامة، وتطوير العمل مع اللجان المجتمعية في الأحياء وتوسيع دائرة الشراكة من خلال إشراكهم في الإشراف على عملية النظافة اليومية، والبدء في تنفيذ خطة جديدة للصندوق في مجال النظافة ترتكز على الشراكة المجتمعية يبدأ تنفيذها من منطقة روكب سيتم عبرها استجئار مجموعة من المعدات الخاصة بنقل القمامة “تكتك” من قبل الاهالي، وسيقوم الصندوق بإدارتها عن طريق آلية الجمع المباشر للمخلفات وتجميعها ونقلها بسيارات النظافة الى المقلب الخاص بها، إلى جانب مشروع جديد يجري العمل على وضع اللمسات النهائية له مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” لتنفيذ خطة جديدة في منطقة المكلا القديمة “حي السلام وحي الشهيد وحي الصيادين” سيتم خلال تطبيق تقنية الجمع المباشر للمخلفات اليومية وتحديد مناطق تجميع خاصة بها “محطة تحويلية” ومن ثم تحويلها الي المقلب.