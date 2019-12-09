المحافظ البحسني يكرّم قيادتي البنك الأهلي بعدن والمكلا ويشيد بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) المكتب الاعلامي للمحافظ

كرّم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قيادة البنك الأهلي اليمني بعدن والمكلا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ حضرموت مع قيادة وكادر البنك المركزي اليمني صباح اليوم بمكتبه بمدينة المكلا، اشاد خلاله بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين وخطط تطوير العمل المصرفي التي ينتهجها البنك ضمن استراتيجية التطوير والتحديث العام الخاصة به.

لافتا إلى أن فرع البنك المركزي بالمكلا ممثلا بمديره الاستاذ سعيد باعباد قد لعب دورا كبيرا خلال الفترة التي تعرض فيها فرع البنك المركزي بالمكلا للنهب والتخريب وقبيل إعادة تأهيله وتشغيله، ويسعى بإستمرار للتطوير والتحديث لفرع البنك الأهلي بالمكلا الذي شهد مؤخرا ترميماً شاملاً واستحداث نظام محاسبي متطور جديد وتقنيات مصرفية حديثة.

وكرم محافظ حضرموت في ختام اللقاء رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد حسين حلبوب ومدير فرع البنك بالمكلا الاستاذ سعيد باعباد بدرعين تذكارين عرفانا بجهودهم في خدمة القطاع المصرفي بحضرموت.

حضر اللقاء والتكريم القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للبنك الأهلي اليمني محسن السبحي وعدد من كوادر البنك بعدن والمكلا.