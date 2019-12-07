المحافظ: الحياة العسكرية صعبة وشاقة لكنها في الوقت ذاته تجسّد الانضباط وخدمة مقدّسة للوطن ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الإعلامي للمحافظ

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن الحياة العسكرية صعبة وشاقة لكنها في الوقت نفسه تزرع وتجسّد في صاحبها الانضباط والالتزام وهي خدمة مقدّسة للوطن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صباح اليوم في المجندين الجدد المنتسبين للمنطقة العسكرية الثانية الذين ينخرطون في دورة تدريبية بمعسكر الكتيبة الخاصة بالمكلا .

وأثنى المحافظ على مستوى إعدادهم، حاثاً اياهم على اليقظة والانضباط والتحلي بالروح المعنوية العالية، وتجسيد ما يتلقونه من معارف وتدريب في الواقع، كما أثنى المحافظ على الدور الذي يقوم به المدربون لتأهيل وتدريب المنتسبين للمؤسستين العسكرية والأمنية في معسكر الكتيبة الخاصة الذي سبق أن شهد تخرج العديد من الدفعات التي كان لافرادها الأثر الكبير في رفد وتطوير الأجهزة العسكرية والأمنية.

ووجه المحافظ بالاهتمام بقضايا واحتياجات الجنود والصف والضباط من خلال الاستماع إليهم والاقتراب منهم .

مشيداً بقيادة الكتيبة الخاصة ودورها في تجسيد نموذجية الكتيبة في جانب التدريب والانضباط العام .