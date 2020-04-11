المحافظ بن عديو يرفض امر النيابة بوقف العمل في ارضية خاصة

تواجه أسرة بمحافظة شبوة تعنت كبير وإصرار على استلاب أرض “ملك خاص” بقيادة المحافظ(الهمام) بن عديو الذي يرفض أوامر النيابة ويصر على العمل أرض الغير.

الصحفي صالح حقروص يروي الظلم الواقع عليه وأسرته على يد المحافظ بن عديو ويقول : ” للاسف الشديد ان الاخ محمد صالح بن عديو محافظ محافظه شبوة يعمل بالقوة تحت الحماية الامنية ولليوم الثامن على التوالي في ارضنا في ضل وجود اتفاقيه ابرمت في عام 2004م بيننا والسلطة المحلية السابقة في المحافظة تنص على عدم صرف اراضي في الموقع الذي يقوم بالعمل فيه وان يبقى كما رسم له حرم لانبوب النفط ومساقي ومجرى مياة لارض ال معيض ولكنه خرق هذا الاتفاق وخالفه ويشتغل في بناء حديقة بالقوة ويرفض وقف العمل وفقآ لاوامر النيابة المطالبة بوقف العمل الذي يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمالك وللاسف الشديد لم يمتثل لذلك مع استمرار العمل والبناء في الحديقة حتى اللحظة بل وقام بحبس 3 ثلاثة من اهلي وحبسهم في ادارة قوات النجدة ورفض اطلاق سراحهم الا بضمانة عدم وقف العمل في الحديقة.

ويتابع الصحفي حقروص احد ابرز الصحفيين الجنوبيين الذين ابلوا بلاءا في مقارعة نظام الاحتلال اليمني وبطشه .. يتابع : لقد التقى بعض من اهلي يوم الخميس 2020/4/9م وكيل المحافظه ومدير مكتب مصلحة الاراضي بالمحافظه وسلموهم نسخه من الاتفاقيات وقد ابلغهم الوكيل ومدير الاراضي باحترام الاتفاقيات وملتزمين بتنفيذها وفي ضوء ذلك طلبوا منه وقف العمل الا انهم اعتبروا القضية لدى المحافظ وترتيب لقاء معه .

واوضح حقروص ان جميع المحافظين السابقين احترموا الاتفاقيات والتزموا بها الا للاسف بن عديو المحافظ الذي خرقها وخالفها وقال : نحمله المسئولية كاملة ونقول له صحيح انت الآن تتمخطر وتنتهك الحقوق الخاصة بقوة السلطة التي لديك ولكن يجب ان تعلم ان هذا السلطة والقوة ستذهب وستفقدها يوم ما وستبقى وحيدآ وسنحاسبك شخصيآ امام القضاء طال الزمن او قصر كون هذه حقوق خاصة .

حسبنا الله ونعم الوكيل

الصحفي صالح حقروص

2020/4/11م